Главе ведомства будет доложено о ходе проверки по факту невыплаты заработной платы работникам коммунальных служб в Московской области

В сети Интернет сообщается, что работники коммунальных служб города Чехова обратились в Следственный комитет России в связи с невыплатой им более двух месяцев положенных надбавок за дежурство в выходные и праздничные дни, а также за переработку.
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