Тренер Рахмонова оценил борьбу Шавката: «По уровню борьбы, контролю, IQ он однозначно в ТОП-3 своего дивизиона»

Один из тренеров Шавката Рахмонова Эдуард Базров в интервью «Спорт Шредингера» оценил борьбу казахстанского бойца UFC: «Шавхат с Асу находятся в Майами, проходит последний этап подготовки к турниру в Вегасе, где в главном бое будет драться Джон Джонс.