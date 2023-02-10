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Тренер Рахмонова оценил борьбу Шавката: «По уровню борьбы, контролю, IQ он однозначно в ТОП-3 своего дивизиона»

Один из тренеров Шавката Рахмонова Эдуард Базров в интервью «Спорт Шредингера» оценил борьбу казахстанского бойца UFC: «Шавхат с Асу находятся в Майами, проходит последний этап подготовки к турниру в Вегасе, где в главном бое будет драться Джон Джонс.

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