Как осаждали столицу великой Ромейской империи в VI веке

Осада. Миниатюра из «Илиады» Начало VI в. Национальная библиотека. Милан. Италия Новые попытки взять Новый Рим Новый век для Византии или Ромейской империи начался со смерти императора Зинона в 491 году и борьбой за трон Константинополя между группировкой исавров и ромейской партией.