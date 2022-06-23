Военное обозрение

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Как осаждали столицу великой Ромейской империи в VI веке

Как осаждали столицу великой Ромейской империи в VI веке

Осада. Миниатюра из «Илиады» Начало VI в. Национальная библиотека. Милан. Италия Новые попытки взять Новый Рим Новый век для Византии или Ромейской империи начался со смерти императора Зинона в 491 году и борьбой за трон Константинополя между группировкой исавров и ромейской партией.

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