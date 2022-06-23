Как осаждали столицу великой Ромейской империи в VI веке

Осада. Миниатюра из «Илиады» Начало VI в. Национальная библиотека. Милан. Италия Новые попытки взять Новый Рим Новый век для Византии или Ромейской империи начался со смерти императора Зинона в 491 году и борьбой за трон Константинополя между группировкой исавров и ромейской партией.
Популярные статьи
- «Уралвагонзавод» передал «благодарность» Макрону за поставленные на Украину 155-мм САУ Caesar
- В США заявили о «потрясении» после слов Пескова о возможной казни американских наёмников, попавших в плен на Донбассе
- Ударом высокоточных ракет по ССЗ «Океан» в Николаеве уничтожены до 500 военнослужащих 59-й ОМБр ВСУ
Свежие комментарии