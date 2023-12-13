Русофобы Казахстана замёрзли, и просят Россию о помощи

На счёт трусов, солидарен! Расплодили недогосударств, денонсировать договор от 1936 года и нет казахов! А киргизы залупнутся, то и договор 1924 года пересмотреть можно. А то, вчерась ещё жопу лопухом за юртой вытирали, а сегодня гейропейцами стали.

ИМ

Ильдус Мамлеев

Не хрен казахам помогать, "Померла так померла, и не стоит реанимировать", хотят жить в первобытно общинном строке пожалуйста в юрты и пусть пасут баранов. Сами этого так долго хотели, это казахская идентичность и самоопределение. По примеру своих украинских друзей могут хоть сейчас начать рыть лопатами (может быть и согреются) своё казахском Чёрное море, с водой у них тоже большие проблемы. Как вариант могут затолкать свой суверенитет глубоко в свою жопу и попросить я назад в Россию, одной из областей. А мы ещё подумаем принимать ли их назад.