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Русофобы Казахстана замёрзли, и просят Россию о помощи

Русофобы Казахстана замёрзли, и просят Россию о помощи

Интересные истории Недавно Минэнерго Казахстана победоносно отчиталось о готовности к новому отопительному сезону, и положительно оценило свою работу.

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Комментарии
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СЕРГЕЙ Лютов
&quot;людей жалко&quot; - Каких людей? Это граждане ДРУГОГО государства - это проблема руководства страны! Как говорила покойная теща: &quot;Своими трусами весь мир не накроешь!&quot;
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27 мин.
СА
Сергей Андросов
На счёт трусов, солидарен! Расплодили недогосударств, денонсировать договор от 1936 года и нет казахов! А киргизы залупнутся, то и договор 1924 года пересмотреть можно. А то, вчерась ещё жопу лопухом за юртой вытирали, а сегодня гейропейцами стали.
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12 мин.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Не хрен казахам помогать, &quot;Померла так померла, и не стоит реанимировать&quot;, хотят жить в первобытно общинном строке пожалуйста в юрты и пусть пасут баранов. Сами этого так долго хотели, это казахская идентичность и самоопределение. По примеру своих украинских друзей могут хоть сейчас начать рыть лопатами (может быть и согреются) своё казахском Чёрное море, с водой у них тоже большие проблемы. Как вариант могут затолкать свой суверенитет глубоко в свою жопу и попросить я назад в Россию, одной из областей. А мы ещё подумаем принимать ли их назад.
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18 сек.

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