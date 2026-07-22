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Царьград

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Марзик из Нальчика стал звездой TikTok после поддержки соседа

Марзик из Нальчика стал звездой TikTok после поддержки соседа

Марзик из Нальчика, бывший алкоголик, стал звездой TikTok благодаря встрече с соседом Димы Билана. После развода в 2018 году и долгих запоев он изменил свою жизнь, начал выступать на мероприятиях, получая 15 тыс.

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