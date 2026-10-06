Скрытный сын Булановой решил жениться на тренере по плаванию — подробности

Певица на днях рассказала, что тепло приняла в семью будущую невестку. Татьяна Буланова кадр Россия-1Татьяна Буланова готовится к переменам в семье.
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