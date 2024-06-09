Мединский в ответ на возбуждение дела предложил СБУ почитать его учебник истории

Помощник президента РФ Владимир Мединский в разговоре с РИА Новости на полях ПМЭФ заявил, что с воодушевлением узнал о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) завела против него уголовное дело из-за его участия в составлении учебника истории, и предложил направить экземпляры сотрудникам ведомства.
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