Мединский в ответ на возбуждение дела предложил СБУ почитать его учебник истории

Помощник президента РФ Владимир Мединский в разговоре с РИА Новости на полях ПМЭФ заявил, что с воодушевлением узнал о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) завела против него уголовное дело из-за его участия в составлении учебника истории, и предложил направить экземпляры сотрудникам ведомства.