На Ивано-Франковщине нашли скелет мужчины, который пытался сбежать от мобилизации в Румынию

Украинский журналист Виталий Глагола сообщил, что останки украинца, пытавшегося бежать из страны от призыва в ВСУ по мобилизации, обнаружены в лесу Ивано-Франковской области недалеко от государственной границы Украины с Румынией.
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