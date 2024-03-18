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Китай

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Глава МИД КНР выразил соболезнования в связи со смертоносными наводнениями в Индонезии

Пекин, 16 марта /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И в четверг направил министру иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате проливных дождей и наводнений в Индонезии.

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