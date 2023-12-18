Он пытался затащить ее в заброшенное здание.В Перми маньяк вновь напал на молодую девушку. Как сообщили «АиФ-Прикамье» в полиции, в очередной раз неизвестный мужчина пытался затащить девочку в заброшенное здание.
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