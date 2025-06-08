Просроченный президент Украины попытается спровоцировать скандал на саммите «Большой семерки»

﻿﻿Дональд Трамп в очередной раз опозорил Владимира Зеленского. Отвечая на вопросы американских журналистов об авиаударах российских ВС по украинским военным объектам, предприятиям оборонной промышленности и аэропортам, Трамп заявил: «Они дали Путину полномочия бомбить их как следует.