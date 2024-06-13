Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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В Китае неизвестный с ножом напал на четверых преподавателей из США. Американцев нигде не любят

В Китае неизвестный с ножом напал на четверых преподавателей из США. Американцев нигде не любят

Нет, они такие интересные все там у себя в Америке. По-моему, всем вокруг давно известно, что янки нигде не любят.

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Комментарии
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фарид сабиров
Я много и долго шлялся по миру , в смысле не с протянутой рукой , а потрошил закрома иных государств зарабатывал на старость. Так вот во всех государствах МИРА , где я поработал на благо РОССИИ, я ни разу не встретил ни кого кто бы хорошо отозвался про амеров. А уж в Африке , там просто подвиг если отмутозят амеров. И потому они там только с вооруженной охРАНОй . Хотя в целях безопасности я тоже в начале хожу с охраной , как правило через месяц можно одному , уже все знают что я РУССКИЙ
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18 час.
ГМ
Георгий Михалев
Странный вопрос, во-первых зачем было помогать, когда парень и сам справился, а во-вторых, не все же в Китае с ножами или с другим оружием ходят, как было быстро помочь парню в такой ситуации?
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17 час.
Eduard
Молодец!
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13 час.

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