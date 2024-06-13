фарид сабиров

Я много и долго шлялся по миру , в смысле не с протянутой рукой , а потрошил закрома иных государств зарабатывал на старость. Так вот во всех государствах МИРА , где я поработал на благо РОССИИ, я ни разу не встретил ни кого кто бы хорошо отозвался про амеров. А уж в Африке , там просто подвиг если отмутозят амеров. И потому они там только с вооруженной охРАНОй . Хотя в целях безопасности я тоже в начале хожу с охраной , как правило через месяц можно одному , уже все знают что я РУССКИЙ