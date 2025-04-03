Минобороны КНР назвало учения НОАК вокруг острова Тайвань "оправданными, необходимыми и логичными"

Пекин, 2 апреля /Синьхуа/ -- Учения с участием различных родов войск Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ в акваториях вокруг острова Тайвань являются полностью оправданными, необходимыми и логичными, заявил в среду официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган.
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