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Китай

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Минобороны КНР назвало учения НОАК вокруг острова Тайвань "оправданными, необходимыми и логичными"

Пекин, 2 апреля /Синьхуа/ -- Учения с участием различных родов войск Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ в акваториях вокруг острова Тайвань являются полностью оправданными, необходимыми и логичными, заявил в среду официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган.

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