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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Светлов о КХЛ: «Салавату» и «Адмиралу» надо усилиться, иначе могут возникнуть проблемы с борьбой за плей-офф. В селекции они позади «Амура» и «Барыса»

Олимпийский чемпион Сергей Светлов поделился мнением о селекции ряда клубов Fonbet КХЛ. – У кого еще в КХЛ видите кадровые проблемы? – Уже говорилось о том, что на Востоке есть кадровые резервы у « Салавата Юлаева » и « Адмирала ».

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