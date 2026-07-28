Светлов о КХЛ: «Салавату» и «Адмиралу» надо усилиться, иначе могут возникнуть проблемы с борьбой за плей-офф. В селекции они позади «Амура» и «Барыса»

Олимпийский чемпион Сергей Светлов поделился мнением о селекции ряда клубов Fonbet КХЛ. – У кого еще в КХЛ видите кадровые проблемы? – Уже говорилось о том, что на Востоке есть кадровые резервы у « Салавата Юлаева » и « Адмирала ».