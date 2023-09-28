Россияне смогут получать компенсации от компании за «утечку» личных данных

Безусловно, хорошей новостью можно считать подготовку законодательной базы для возможности получения российскими гражданами компенсаций если их персональные и другие данные «утекли» в Сеть из баз данных крупных компаний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии