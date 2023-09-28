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Нескучные технологии

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Россияне смогут получать компенсации от компании за «утечку» личных данных

Россияне смогут получать компенсации от компании за «утечку» личных данных

Безусловно, хорошей новостью можно считать подготовку законодательной базы для возможности получения российскими гражданами компенсаций если их персональные и другие данные «утекли» в Сеть из баз данных крупных компаний.

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