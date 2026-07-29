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Поварёнок с лучшими рецептами

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Цельнозерновой картофельный хлеб на ржаной закваске

Цельнозерновой картофельный хлеб на ржаной закваске

Это хлеб с интересной мелкозернистой текстурой и сбалансированным вкусом. Ржаная закваска придает ему характерную приятную кислинку, а добавление картофеля делает мякиш более нежным и заметно продлевает свежесть.

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