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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Контракты Руди Гэя и Родни Макгрудера с «Уорриорз» являются негарантированными

«Голден Стэйт» заключил с форвардом Руди Гэем (37 лет, 206 см) и атакующим защитником Родни Макгрудером (32 года, 193 см) негарантированные контракты на время тренировочного лагеря по схеме Exhibit 9.

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