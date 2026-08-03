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Татар-информ

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ФАС начала дело против Apple из-за отказа предустанавливать МАКС

ФАС начала дело против Apple из-за отказа предустанавливать МАКС

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Apple из-за неисполнения требований о предустановке российского мессенджера «Макс» и магазина приложений RuStore на устройства с операционной системой iOS.

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