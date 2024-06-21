В Анапе проведены проверки о постановке на воинский учет бывших мигрантов  

Офицерами военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому гарнизону совместно с сотрудниками полиции и военных комиссариатов проведен очередной рейд с целью проверки соблюдения законодательства Российской Федерации по воинскому учету бывших мигрантов, получивших гражданство России.
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