Эксперт РАН спрогнозировал сохранение поддержки Киева странами ЕС несмотря на внутренние проблемы

Руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской академии наук Владислав Белов заявил, что страны Евросоюза продолжат оказывать поддержку Киеву, несмотря на экономические проблемы и растущее недовольство населения.
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