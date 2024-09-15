Вайцеховская о ритм-танцах сборной России: «Вышло не столько зажигательно, сколько сумбурно и однообразно»

Накануне дуэты показали новые ритм-танцы на открытых прокатах сборной России. «Поймала себя на мысли, наблюдая за танцорами, что мне очень понятен выбор большинства тренеров: именно эти композиции были на слуху в 70-х, именно ими все мы затанцовывались на дискотеках, если можно так выразиться.
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