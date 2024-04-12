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Африканский телеканал: В Нигер прибыли 100 военных инструкторов из России и приобретённая у нашей страны военная техника

Африканский телеканал: В Нигер прибыли 100 военных инструкторов из России и приобретённая у нашей страны военная техника

После произошедшего летом 2023 года военного переворота в Нигере, эта страна встала на путь противостояния западному неоколониализму и теперь решила тесно сотрудничать с Российской Федерацией, в том числе и в военной сфере.

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