Африканский телеканал: В Нигер прибыли 100 военных инструкторов из России и приобретённая у нашей страны военная техника

После произошедшего летом 2023 года военного переворота в Нигере, эта страна встала на путь противостояния западному неоколониализму и теперь решила тесно сотрудничать с Российской Федерацией, в том числе и в военной сфере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)