Россиянка Дудакова победила американку Ю Фрей на турнире UFC в Абу-Даби после выхода на бой под песню Шамана «Я русский»

Россиянка Виктория Дудакова вышла на бой против американки Джин Ю Фрей на 294-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби под композицию «Я русский» российского исполнителя Shaman (Ярослав Дронов) и победила соперницу единогласным решением судей.
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