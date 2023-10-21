Россиянка Дудакова победила американку Ю Фрей на турнире UFC в Абу-Даби после выхода на бой под песню Шамана «Я русский»

Россиянка Виктория Дудакова вышла на бой против американки Джин Ю Фрей на 294-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби под композицию «Я русский» российского исполнителя Shaman (Ярослав Дронов) и победила соперницу единогласным решением судей.