Яркий Киркоров, счастливая Успенская и бодрый Буйнов: звезды собрались на премии «Женщина года»

В столице вручили награды самым ярким представительницами прекрасной половины человечества. Филипп Киркоров Анастасия Пантеева/пресс-служба FB 21 апреля в пространстве событий «Матрешка» состоялось торжественное вручение премии «Женщина года», учрежденной глянцевым журналом FB*.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии