Трамп уделил Зеленскому лишь пару минут в Ватикане (ФОТО, ВИДЕО)

На похоронах Папы Римского президент США Дональд Трамп уделил Зеленскому лишь пару минут. Судя по тому, что Трамп появился на церемонии похорон буквально через несколько минут после того, как пресс-секретарь Зеленского сообщил об их встрече, общение было очень коротким, пишут киевские СМИ.