Российский тяжелоатлет Кокляев рассказал, сколько раз в неделю надо ходить в зал, чтобы мышцы начали расти

Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике и абсолютный рекордсмен по становой тяге Михаил Кокляев рассказал, сколько раз в неделю нужно посещать спортивный зал, если вы хотите увидеть рост своих мышц.
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