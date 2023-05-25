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Российский тяжелоатлет Кокляев рассказал, сколько раз в неделю надо ходить в зал, чтобы мышцы начали расти

Российский тяжелоатлет Кокляев рассказал, сколько раз в неделю надо ходить в зал, чтобы мышцы начали расти

Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике и абсолютный рекордсмен по становой тяге Михаил Кокляев рассказал, сколько раз в неделю нужно посещать спортивный зал, если вы хотите увидеть рост своих мышц.

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