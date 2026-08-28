Премьер-министр Армении объяснил, почему Россия не указана в программе правительства на 2026–2031 годы в качестве стратегического партнёра.
У Армении есть основания больше не считать Россию стратегическим партнёром, — Пашинян
Комментарии
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Валерий Фоменков
У Пашиняна в плане сотрудничества с Россией вообще никогда не было, нет и, полностью уверен, не будет никаких проблем. Точно также, как и у Саакашвили, Порошенко и Тухлого (Зеленского). Пашиняну не жить в Армении, его всегда приютят западные фашисты, на Западе у него основная родина (сколько дней или месяцев он там проживет, это уже другой вопрос). Другое дело, народ Армении. Но, раз уж армяне проголосовали за Пашиняна и выбрали тренд на Запад, то, как говорится, флаг им в руки. Кусать локти будут потом. Но это уже никого волновать не будет и не должно.
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1 м.
олга ххххх
баба с возу кобыле легче
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4 н.
Игорь Василевский
Карабах своей территорией этот ара не признал, но Россия должна была за него воевать. Это как? Армия армении с места не сдвинулась, гибли солдаты Карабаха, а Россия за армению опять же должна была воевать??? Он даже геноцид турции против Армении не признает. И это как? И после этого ему еще и союз с РФ не в милость? И кто ему мешает с вещами на выход?
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4 н.
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