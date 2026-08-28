Валерий Фоменков

У Пашиняна в плане сотрудничества с Россией вообще никогда не было, нет и, полностью уверен, не будет никаких проблем. Точно также, как и у Саакашвили, Порошенко и Тухлого (Зеленского). Пашиняну не жить в Армении, его всегда приютят западные фашисты, на Западе у него основная родина (сколько дней или месяцев он там проживет, это уже другой вопрос). Другое дело, народ Армении. Но, раз уж армяне проголосовали за Пашиняна и выбрали тренд на Запад, то, как говорится, флаг им в руки. Кусать локти будут потом. Но это уже никого волновать не будет и не должно.