Страна и люди
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Страна и люди

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ВС РФ уничтожили два снаряда РСЗО «Ольха» над Белгородской областью

ВС РФ уничтожили два снаряда РСЗО «Ольха» над Белгородской областью

Российские военнослужащие уничтожили два реактивных снаряда, выпущенных украинскими боевиками из РСЗО «Ольха».

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