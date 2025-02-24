Киев! Харьков! Одесса! Месиво из ракет и «Гераней»: развязка близко – удары мощней и интенсивней

На этот раз уничтожение целей было по всей территории «незалежной» По данным вражеских источников, ночью более семидесяти беспилотников типа "Герань" наносили удары по целям в Киеве, Харькове, Староконстантинове, Кременчуге и Кировоградской области.
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