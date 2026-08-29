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Позитив для оптимистов

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Украинцы будут меньше есть. Пустые полки магазинов станут обыденностью

Украинцы будут меньше есть. Пустые полки магазинов станут обыденностью

  Принуждение России к миру закончилось призраком голодомора для самого принудителя. Как заявил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий, около 90% складов торговых сетей на Украине уничтожено российскими ударами, и ассортимент в магазинах может сократиться.

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