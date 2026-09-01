"Ведомости": число баров в городах-миллионниках в РФ за год сократилось на 6%

В городах России с населением более миллиона человек начали закрываться бары. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса 2ГИС.
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