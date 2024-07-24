В Германии рассказали об отчаянных просьбах Зеленского к Западу

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Аргументы и Факты

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Владимир Зеленский призвал западные страны помочь улучшить системы противовоздушной обороны Украины в связи с угрозой российских планирующих авиабомб.

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Комментарии
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Eduard
Ктонто что-то Украине и Зеленскому должен? Никто! А Зеленскому миллиард дали,вот их пусть Украине и вернет!
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16 час.
Eduard
Что мир спятил,это понятно с правления придурка Барака Обамы,его вообще с Сатоной связывают!
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16 час.
Eduard
Над Украиной сбили пасмажирский самолет с гражданами Европы,но нет эти наглецы нагло деньни требуют,причем после их переворота!
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16 час.

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