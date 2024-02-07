Страна и люди
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Страна и люди

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Маск призвал арестовать в ответ тех, кто угрожает репрессиями Карлсону

Маск призвал арестовать в ответ тех, кто угрожает репрессиями Карлсону

Американский предприниматель Илон Маск высказался по поводу угроз со стороны американских политических элит в адрес журналиста Такера Карлсона, недавно прилетевшего в Москву, призвав арестовать их в ответ.

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