Все пособия для новорожденных: что положено в первый год жизни ребенка Юлия ЧелкановаПособие для новоиспеченных родителей — это важная часть государственной поддержки, которая помогает семьям в первый год жизни малыша.
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