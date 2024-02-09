Пышное тесто «10-минутка»: нужно только замесить, даже не жди, пока проснутся дрожжи!

Сколько начинки в пирожок не положи, а главное — тесто, особенно если это сдобные пирожки. Несмотря на то, что в него почти никогда не кладут приправы, есть способ сделать его вкус неподражаемым! Делимся с вами рецептом сдобного теста и секретами его использования в готовке, которые обеспечат ему ….