Цены по указаниям сверху: власти Кубани могут получить полномочия для регуляции цен на товары в магазинах

Цены по указаниям сверху: власти Кубани могут получить полномочия для регуляции цен на товары в магазинахВласти Кубани, возможно, получат инструмент ограничения роста стоимости цен в случае законодательного утверждения этой инициативы Федеральной антимонопольной службы по предоставлению регионам права заключать соглашения по ограничению цен на некоторые товары.
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