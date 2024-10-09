Цены по указаниям сверху: власти Кубани могут получить полномочия для регуляции цен на товары в магазинах

Цены по указаниям сверху: власти Кубани могут получить полномочия для регуляции цен на товары в магазинахВласти Кубани, возможно, получат инструмент ограничения роста стоимости цен в случае законодательного утверждения этой инициативы Федеральной антимонопольной службы по предоставлению регионам права заключать соглашения по ограничению цен на некоторые товары.