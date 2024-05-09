Президент Чехии Павел: Украина получит 180 тысяч боеприпасов в июне

виталий панов

Президент Чехии Петр Павел заявил, что первая партия снарядов в рамках инициативы Праги по закупке боеприпасов для ВСУ прибудет на Украину в июне. Об этом он рассказал в интервью. Вопрос,а России точно нужно,чтобы эти снаряды попали к нацистам? Разве ничего нельзя сделать,чтобы это не допустить? Например взорвать тоннель,по которому должны будут перевозить эти снаряды и другое вооружение?