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Совфед одобрил 331 закон за весеннюю сессию

Совфед одобрил 331 закон за весеннюю сессию

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Совет Федерации успел одобрить 331 закон за весеннюю сессию, по реализации послания президента РФ Владимира Путина верхняя палата приняла 51 закон, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

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