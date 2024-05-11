СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 156 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Буглов
    Лучше посадить и конфисковать всё имущество и банковские вклады, включая ближайших родственников.Автобус в Мойке: ...
  • Ольга Николаева
    И ведь даже стыдно не стало,  имели совесть еще этого козла защищать.Парад Победы в То...
  • лидия кошель
    Этого чиновника гнать в шею с занимаемой должности.Парад Победы в То...

Депутаты "ЕР" хотят голосовать против мигрантов, но, оказывается, не могут

Депутаты "ЕР" хотят голосовать против мигрантов, но, оказывается, не могут

В Госдуме есть примерно с десяток депутатов, которые постоянно бьются и что-то пытаются изменить, хотя повернуть им заржавевшую шестеренку почти всегда не удается.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Мария
Поддерживаю депутата Михаила Матвеева.Ну,а едроссам хочу сказать старой ответкой--(нам постоянно учителя и родители говорили в детстве--нет  такого слова &quot;не могу--есть слово-не хочу).А,может глав диаспоров боятся,чтобы по голове не настучали...
Ответить
17 час.
Татьяна Собколова
Интересно, наша власть когда нибудь прислушивается к мнению народа?
Ответить
17 час.
ЮК
Юрий Казанцев
Если ВВП не займётся,то будет самосудство,а дальше  конец России.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх