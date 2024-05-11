В Госдуме есть примерно с десяток депутатов, которые постоянно бьются и что-то пытаются изменить, хотя повернуть им заржавевшую шестеренку почти всегда не удается.
Депутаты "ЕР" хотят голосовать против мигрантов, но, оказывается, не могут
Комментарии
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Мария
Поддерживаю депутата Михаила Матвеева.Ну,а едроссам хочу сказать старой ответкой--(нам постоянно учителя и родители говорили в детстве--нет такого слова "не могу--есть слово-не хочу).А,может глав диаспоров боятся,чтобы по голове не настучали...
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17 час.
Татьяна Собколова
Интересно, наша власть когда нибудь прислушивается к мнению народа?
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17 час.
ЮК
Юрий Казанцев
Если ВВП не займётся,то будет самосудство,а дальше конец России.
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15 час.
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