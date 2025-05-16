Половина родителей испытывают стресс из-за приближающихся школьных экзаменов

Аналитики группы «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) и исследовательского центра «Зарплаты.ру» провели исследование и выяснили, что повышенную тревожность из-за школьных экзаменов испытывают 14% родителей, ещё треть (39%) отмечают, что сильно переживают в этот период.