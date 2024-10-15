Благодаря грамотным действиям участкового полиции и волонтёров в Тюменской области найдена потерявшаяся пенсионерка

Около часа ночи старшему участковому уполномоченному полиции МО МВД России «Тобольский» Вильдану Багишеву поступил звонок от жительницы деревни Тоболтура Тюменской области, которая сообщила, что из дома примерно в девять вечера в неизвестном направлении ушла её 68-летняя сестра и не вернулась.