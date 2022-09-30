Закон, порядок, государство

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В Ханты-Мансийске вручили паспорт гражданина РФ десятитысячному жителю Югры

Сегодня временно исполняющий обязанности начальника МОМВД России «Ханты-Мансийский» подполковник полиции Вячеслав Курин в торжественной обстановке вручил российский паспорт десятитысячному гражданину.

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