В пункте временного размещения беженцев из Украины, расположенном в Джанкое сейчас находятся более 260 человек.
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