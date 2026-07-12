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Аргентина выиграла 11 из 13 матчей с дополнительным временем на ЧМ – 5 в экстра-таймах, 6 по пенальти. Оба поражения были от Германии

Сборная Аргентины обыграла Швейцарию в 1/4 финала на ЧМ-2026 (3:1 д.в.) и улучшила свою статистику по победам в матчах с дополнительным временем на турнирах.

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