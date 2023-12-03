Ветеран ЦСКА Пономарев назвал травмоопасными условия матча с "Ростовом"

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев критически высказался о решении судейской бригады во главе с Рафаэлем Шафеевым провести игру армейцев с "Ростовом" в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), несмотря на сильный снегопад.
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