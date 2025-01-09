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Зеленский назвал "безумием" возможное решение Запада бросить Украину

Зеленский назвал "безумием" возможное решение Запада бросить Украину

В случае, если Запад "все бросит" и перестанет поддерживать Украину, это будет безумием, заявил Зеленский на встрече в формате "Рамштайн" в Германии.

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