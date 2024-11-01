Ким Кардашьян превратилась в монстра

Ким впечатлила своим преображением. Ким Кардашьян напугала фанатов социальные СетиБольше всего Ким Кардашьян сейчас озабочена тем, чтобы не позволить своему бывшему мужу увезти детей на полгода в Японию, куда он собирается переехать.