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Капитан FlyDubai не заметил подготовку второго пилота к нападению, потому что тот отошёл помолиться

Капитан FlyDubai не заметил подготовку второго пилота к нападению, потому что тот отошёл помолиться

Капитан самолёта FlyDubai Смит Маччхар рассказал, что не заметил подготовку второго пилота Хамама Аль Хаммами к нападению, поскольку тот отошёл помолиться.

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