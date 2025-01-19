Медведев: Байден из-за Украины развязал войну коллективного Запада против России

Политик указал, что противостояние «едва не перешло в ядерный конфликт»Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что президент США Джо Байден из-за Украины, по сути, развязал войну коллективного Запада против России, едва не перешедшую в ядерный конфликт.