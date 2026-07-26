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Полицейские Алматы обратились к владельцам электросамокатов

Полицейские Алматы обратились к владельцам электросамокатов

В Алматы пользователям электросамокатов напомнили о правилах безопасной езды, сообщает Polisia.kz. В полиции отметили, что с ростом популярности электросамокатов возрастает и ответственность их пользователей за соблюдение правил дорожного движения.

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